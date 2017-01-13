Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 eski emniyet mensubu tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski komiserler D.Y., Y.G., R.U, Y.G. ve sağlık memuru S.D. savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve FETÖ'nün gizli yazışma programı olan "Bylock" kullandığı tespit edilen zanlılardan D.Y., Y.G., R.U. çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Kadın polis Y.G ve sağlık memuru S.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Zanlıların, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.