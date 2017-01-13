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Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla daha önce görevden ihraç edilen 2 polisin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli polislerin gözaltına alındığı operasyonda, bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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