Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla daha önce görevden ihraç edilen 2 polisin adreslerine operasyon düzenlendi.



Şüpheli polislerin gözaltına alındığı operasyonda, bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.