Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Düzce Barosuna kayıtlı Avukat Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Ö.Y, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



Öte yandan, Ö.Y'nin FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock"u kullandığının tespit edildiği öğrenildi.