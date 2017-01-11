Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir avukatın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.



Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında, zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandığının tespit edildiği öğrenildi.