Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 iş adamı tutuklandı, 1 iş adamı ise gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla "şirket dosyası" kapsamında, daha önce tutuklanan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest kalan, fakat savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan iş adamı Ş.F'nin sorgusu tamamlandı.



F.Ş, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tekrar tutuklandı.



Aynı dosya kapsamında, bir iş adamının da gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.