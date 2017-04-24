Düzce'de Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına İlişkin İddianame

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 21'i tutuklu 77 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 150 sayfalık iddianamede, örgüt üyelerinin, örgüt stratejileri doğrultusunda kadrolaşma yaparak üniversite yönetiminde olmayı amaçladığı yer alıyor.



Aralarında mesleklerinden ihraç edilen akademisyenlerin ve memurların da bulunduğu şüphelilerden 21'inin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı belirtilen iddianamede, üyelerden örgüt adına himmet ve burs toplandığının tespit edildiği kaydedildi.



İddianamede, ayrıca örgüt üyelerinin sıklıkla bir araya gelerek örgüt menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Şüpheliler, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.