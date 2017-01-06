Mahkeme 15 İddianameyi Onayladı: 28 FETÖ Sanığı, Hakim Karşısına Çıkacak

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan, tutuklu 28 kişi hakkında hazırlanan 15 iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında meslekten ihraç edilen asker ve polislerin de bulunduğu tutuklu 28 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Başsavcılıkça hazırlanan ve 667 sayfadan oluşan 15 iddianame, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



İddianameler, mahkeme heyetince yapılan incelemenin ardından kabul edildi.



Tutuklu 28 sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.