Düzce'de Fabrika Yangını

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü.



Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.