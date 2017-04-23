Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de meydana gelen ev yangınında iki katlı kagir yapı kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesi Geriş köyünde ikamet eden Mevlüt Güney'e ait iki katlı kagir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine seyreden itfaiye ekipleri, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.



İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri tarafından yapılan kar küreme çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler yangına müdahale etti.



Vatandaşların da söndürmek için bahçe hortumlarıyla yardım ettiği yangında iki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Bu arada evde kimsenin bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.