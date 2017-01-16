Düzce'de Eroin ile Yakalanan 3 Kişiye Gözaltı

DÜZCE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 56 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar ardından uyuşturcu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişiyi takibe aldı. Muncurlu Devlet Hastanesi karşısındaki park alanında otomobil içinde bulunan M.N., İ.E. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 paket halinde satışa hazır 56 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.



- Zce