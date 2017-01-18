Düzce'de Cezaevi Firarisi Uyuşturucu ile Yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.A'yı, Ağa Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.



Sahte kimlik taşıdığı tespit edilen S.A. gözaltına alındı, yapılan aramada satışa hazır bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.



S.A. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.