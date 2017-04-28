Düzce'de Çay Mahallesi Asfaltlandı

Düzce Belediyesi asfaltlama programı kapsamında Camikebir TOKİ çevresi ile Çay Mahallesindeki yolların bakımı ve asfaltlama işlemini bitirdi.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama programı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Camikebir TOKİ çevre yolunun asfaltlanmasının ardından Çay mahallesinde de bakım ve onarım gerektiren sokaklar ile mahalle genelinde asfaltlama işlemi tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde asfaltlama yapılması planlanırken şehir merkezi ve çevresinde bozuk yol veya cadde kalmayacağı belirtildi. - DÜZCE