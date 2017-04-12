Düzce'de Asfaltlama Çalışmaları

Düzce İl Özel İdaresi'nce köy yollarında 750 kilometre yama ve 110 kilometre asfaltlama çalışması yapılacak.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Konuralp bölgesinde bulunan İl Özel İdaresi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Dağlı, iki hafta önce yapılan ihale ile köy yollarında yama çalışmasına başlandığını söyledi.



Bu yıl asfaltlama çalışmalarında değişikliğe gidildiğini vurgulayan Dağlı, "Daha önce mayıs ayında başlayan asfaltlama çalışmalarında yama ve yol yapımları birbirine karışıyordu. Bu yıl ise bugünden itibaren yama çalışması başlıyor, bir ay içerinde bu çalışmayı bitirip asfaltlama çalışmalarına başlamak istiyoruz. Bu sayede iş gücünden tasarruf sağlayacağız." diye konuştu.



Dağlı, 750 kilometrelik köy yolunda yama çalışması yapılacağını ifade ederek 110 kilometre asfaltlama yapılacağını sözlerine ekledi.