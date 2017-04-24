Düzce'de 77 Üniversite Personeline Fetö İddianamesi

DÜZCE Üniversitesi'de görevli 21'i tutuklu 77 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen aralarında akademisyen, sağlık görevlisi ve mumurların bulunduğu 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 150 sayfalık iddianamede sanıkların örgüt stratejileri doğrultusunda kadrolaşma yaparak üniversite yönetiminde olmak ve yönetimi ele geçirmek için çalıştıkları belirtildi. Sanıklardan tutuklu olan 21'inin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen iddinamede, sanıkların belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek örgütün çıkarları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne finansman sağlama' suçlarından yargılanacak olan sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - Zce