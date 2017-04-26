Düzce'de 41 Sivil Mahrem Tespit Edildi

FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli tüm yurtta gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Düzce'de de 41 kişi tespit edildi. Tespit edilen 41 kişiden 28 hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında işlem yaptığı 13 kişi hakkında ise arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 81 ilde operasyonlar yürütülüyor. Operasyonlar kapsamında Düzce'de de göz altılar meydana geldi. Düzce Adliyesi resmi internet sitesinde Başsavcı Savaş Düzgün adıyla yapılan yazılı açıklamada "Ulusal basında da yer aldığı üzere emniyetin mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturmada Düzce ilinde toplam 41 kişi tespit edilmiş bu kişilerden 28 kişi hakkında daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli işlem yapılmış 13 kişi hakkında da arama ve gözaltı kararı verilmiştir" denildi. - DÜZCE