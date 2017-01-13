Düzce'de 314 Kamu Çalışanı Fetö'den Tutuklandı

Düzce ili genelinde FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında kamu kurumlarında 788 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan 314'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Düzce Valiliği, kamu kurumlarında yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 3 vali yardımcısı ve kaymakam, adliyeden 70 hakim, savcı ve memur, üniversiteden 114, jandarmadan 10, Emniyet Müdürlüğünden 156, müftülükten 48, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden 4 çalışan, 2 muhtar, Defterdarlıktan 5, Milli Eğitim Müdürlüğünden 282, Orman İşletme Müdürlüğünden 5, Halk Sağlığı Müdürlüğünden 27, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden 15, Özel İdareden 1, Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 1, SGK Müdürlüğünden 1, Cumayeri Belediyesinden 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 4, Yığılca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 1, Gölyaka Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 1, Tarım Kredi Kooperatifinden 1, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 2, Düzce Belediyesinden 6, İl Sağlık Müdürlüğünden 2, Türkiye İş Kurumundan 2, Telekom İl Müdürlüğünden 1, Cezai İnfaz Kurumundan 18, Kadastro Müdürlüğünden 1, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden 1 ve KYK İl Müdürlüğünden 1 kişi olmak üzere toplam 788 personel hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 718'inin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Haklarında işlem yapılan personellerden adliyeye sevk edilenlerden 314'ünün ise tutuklandığı belirtildi.



FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişinin ise firarda olduğu, meslekten ihraç edilenlerin sayısının ise 520 olduğu bildirildi. - DÜZCE