Düzce'de 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Düzce'de 29 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.



Düzce genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından merkezde 5, Cumayeri'nde 7, Çilmli'de 5, Gölyaka'da 10 ve Gümüşova'da 2 olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapandı.



Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE