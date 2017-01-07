Düzce'de 29 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Düzce genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından merkezde 5, Cumayeri'nde 7, Çilmli'de 5, Gölyaka'da 10 ve Gümüşova'da 2 olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapandı.
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE
Düzce'de 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
Düzce’de 29 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Düzce'de 29 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
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