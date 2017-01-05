Düzce'de 2 Genç, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Tutuklandı

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 24 yaşındaki T.B. ve 22 yaşındaki İ.B., sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları iddiasıyla tutuklandı.



T.B. ve İ.B., sosyal paylaşım sitesi Facebook hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla dün akşam evlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorguları ardından bugün adliyeye sevk edildi. T.B. ve İ.B., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Zce