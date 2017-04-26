Düzce'de 13 Kişiye Fetö'den Gözaltı Kararı

FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatını kapsayan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli tüm yurtta gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Düzce'de 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Düzce Başsavcısı Savaş Düzgün tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal basında da yer aldığı üzere emniyetin mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturmada Düzce ilinde toplam 41 kişi tespit edilmiş bu kişilerden 28 kişi hakkında daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli işlem yapılmış, geri kalan 13 kişi hakkında da arama ve gözaltı kararı verilmiştir" denildi. - Zce