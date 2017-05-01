Düzce'de 1 Mayıs Kutlamalarına Katılım Az Oldu

Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara katılımın az olması dikkat çekti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına sendikalar, siyasi partiler ve çeşitli gençlik kuruluşları ile sivil toplum örgütleri katıldı. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş sırasında ve kutlamaların yapılacağı alanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Caddesi boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar kutlamaların yapılacağı alana Polis ekiplerinin araması sonrasında girebildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından alanda bulunanlar hep birlikte işçi marşını söylediler. Kutlama programında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi Hüseyin Arslan, "İşsizliği, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, taşeronlaştırmaya, güvencesiz ve esnek çalıştırmaya karşı eşit, özgür ve insanca bir yaşam istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından alanda bulunanlar çalan müziğin eşliğinde halaylar çektiler. Kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi. - DÜZCE