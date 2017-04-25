Düzce Belediyesinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

Düzce Belediyesinin, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulunacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Her yıl ramazan ayında yapılan gıda yardımlarının bu yıl da yapılacağının aktarıldığı açıklamada, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kuru gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı erzak kolilerinin hazırlıkları devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine verilecek yaklaşık 5 bin koli ile Düzce Belediyesi bu yıl da vatandaşları yalnız bırakmayacak." denildi.