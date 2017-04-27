Düzce Belediyesinden İhale Duyurusu

Düzce Belediyesi Körpeşler mahallesinde yapılacak menfez çalışması için ihaleye çıkıyor.



Düzce Belediyesi Körpeşler Mahallesi üzerinde yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında menfez yapım işi için ihaleye düzenleyecek. 7 kalem menfez işinin yapılması için hazırlanan ihale 4 Mayıs 2017 tarihinde Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet Binasında bulunan Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacak. - DÜZCE