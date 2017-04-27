Düzce Belediyesinden İhale Duyurusu
Düzce Belediyesi Körpeşler mahallesinde yapılacak menfez çalışması için ihaleye çıkıyor.
Düzce Belediyesi Körpeşler mahallesinde yapılacak menfez çalışması için ihaleye çıkıyor.
Düzce Belediyesi Körpeşler Mahallesi üzerinde yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında menfez yapım işi için ihaleye düzenleyecek. 7 kalem menfez işinin yapılması için hazırlanan ihale 4 Mayıs 2017 tarihinde Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet Binasında bulunan Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacak. - DÜZCE