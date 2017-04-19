Düzce Belediyesi Uzunmustafa Mahallesinde Asfalt Çalışmasına Başladı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Rahat bir ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi alt yapısı tamamlanan Uzunmustafa mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz dönemi asfaltlama programını sürdürüyor. Uzunmustafa mahallesinde alt yapının tamamlanması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlandı.



Çalışmaların kısa sürede içinde tamamlanacağı belirtildi. - DÜZCE