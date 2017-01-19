Düzce Belediyesi Sosyal Tesislerinde Öğrenciye Yüzde 15 İndirim

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencileri ve personeline Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim başta olmak üzere çeşitli ayrıcalıklar tanındı.



Düzce Belediyesi şirketlerinden YEYPAŞ ile Düzce Üniversitesi arasında hazırlanan protokol geçtiğimiz günlerde düzenlenen imza töreni ile yürürlüğe girdi. Buna göre Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde öğrenci ve üniversite personeline yüzde 15 indirim ile birlikte çeşitli ayrıcalıklar düzenlendi. Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli ile Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in taraflar olarak imzaladığı protokol ile Erguvan Sosyal Tesisleri, Samandere ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı içinde bulunan belediyeye ait tesislerde çeşitli imkanların sağlanması öngörülüyor. - DÜZCE