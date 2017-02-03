Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bilecik'i ziyaret etti.
Belediye Başkan Vekili Nihat Can'ın ağırladığı Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e ziyaretinde, Vali Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti. Ziyaret kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden Keleş, burada dua ederek Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz'den şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı. Bilecik'teki değişim ve gelişime dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bilecik'e yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti. - BİLECİK
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'ten Bilecik Ziyareti
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bilecik’i ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bilecik'i ziyaret etti.