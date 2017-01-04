Düzce Belediye Başkanı Keleş'e Ziyaret

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i ziyaret etti.



Makamda gerçekleşen ziyarette, Keleş, belediye çalışmaları hakkında Cebeci'ye bilgi verdi.



Ziyarette, Darülaceze'de yapılan onarım ve faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Ziyarette, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Hasan Şahin, Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ve Darülaceze Genel Koordinatörü Mehmet Ayhan Ömeroğlu da yer aldı.