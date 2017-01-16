Düzce Baro Başkanı Kastamonu'da

Kastamonu'da Karadeniz Bölge Baro Başkanları toplantısına katılan Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, konuşmasında avukatların sorunlarını dile getirdi çözüm bulunulmasını istedi.



Karadeniz Bölge Baro Başkanları toplantısı Kastamonu Barosu ev sahipliğinde Ilgaz'da gerçekleştirildi. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB yönetim kurulu üyeleri ve TBB disiplin kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay meslek sorunlarına değindi. Düzce Baro Başkanı Azade Ay, CMK ücretlerinin düşüklüğünden bahsederek ücretlerin bu denli düşük olması karşısında baromuz üyeleri bu hizmeti vermekten çekinmeye başlayacağını, bir an ücretlerde bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini, avukat arkadaşlarının bu hizmeti devam ettirmelerinin büyük özveri gerektireceğini söyledi.



"Uzlaşma komisyonlarında avukat olmalı"



Düzce Baro Başkanı Azade Ay, uzlaşma komisyonlarında mutlaka avukatlara görev verilmesinin elzem olduğunu bildirerek "Uygulamayı en iyi bilen avukatlardır. Bize göre uzlaşma görevlerinin avukatlara verilmesi halinde uygulamada görev alanlara avukatların ışık tutacağı gibi sistemin oldukça düzgün ve kanunun ruhuna uygun olarak işleyecek" dedi.



Av. Azade Ay toplantının meslek sorunlarının çözümüne yönelik olarak oldukça verimli geçtiği, görüş ve istişarelerde bulunulduğu söyledi. - DÜZCE