Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 3 Birim Daha Faaliyete Başladı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde çevre illerde bulunmayan 3 yeni bölüm daha açıldı.



Aziziye Mahallesinde kurulan yeni hizmet binasında tüm birimleri ile hizmet vermeye başlayan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Düzce ve çevre illerde bulunmayan yan dal branşlarından çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisi uzmanları ile birlikte tek çatı altına toplanarak Düzcelilere hizmet vermeye başlamıştır. - DÜZCE