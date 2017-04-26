Duyu Bütünleme Bilgilendirme Semineri
Yer: DİLGEM AtaşehirAdres: Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 ATAŞEHİR / İSTANBULİletişim: Tel: 0 216 456 42 42 - 0 533 165 60 94E-mail: dilgem@dilgem.com.trHedef Kitle: Eğitim sektöründe çalışan ya da çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.
Yer: DİLGEM Ataşehir
Adres: Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 ATAŞEHİR / İSTANBUL
İletişim:
Tel: 0 216 456 42 42 - 0 533 165 60 94
E-mail: dilgem@dilgem.com.tr
Hedef Kitle: Eğitim sektöründe çalışan ya da çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.
Öğretim Elemanı: Fizyoterapist Onur AŞKAR / USC/WPS SIPT Certified
Eğitim Bilgisi:
Lisans: Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Genel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Devam)
DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?
Duyu Bütünleme Bozukluğu, beynin duyularla gelen bilgilere yanıt vermekte zorlandığı bir durumdur.
A.Jean Ayres (1972) Duyu Bütünlemeyi, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlem olarak tanımlamıştır.
Duyu Bütünleme teorisi üç bölümden oluşur. Birinci bölüm gelişimle ilgilidir ve normal duyu bütünleme fonksiyonunu tanımlar. İkinci bölüm Duyu Bütünleme Bozuklukları'nı tanımlar ve üçüncü bölüm tedavi/müdahale programına rehberlik eder.
1. Öğrenme, hareket ve çevreden gelen duyuları içeri (Merkezi Sinir Sistemi'ne) alıp işlemleme ve bu duyuları, davranışları planlamak ve organize etmek için kullanma yeteneğine bağlıdır.
2. Duysal işlemleme kabiliyeti az/zayıf olan bireyler, öğrenme ve davranışı etkileyen uygun/tam aksiyonlar üretmekte zorluk çekerler.
3. Adaptif cevapların çıktığı, duysal olarak verimli etkileşimler/aktiviteler, duyusal işlemleme yeteneğini arttırır ve dolayısıyla öğrenme ve davranışı geliştirir.
Duyu Bütünleme Bozukluğu olan bazı insanlar, çevrelerindeki şeylere aşırı duyarlı davranırlar. Genel sesler acılı veya ezici olabilir.
Diğer Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri:
Akademik öğrenme becerisinin düşük olması, öğrenmeye açık olamama
Anneden başka herhangi birine gitmeyi reddetme
Beceri gerektiren oyun ve oyuncaklarla oynamaktan kaçınma
Bir obje ya da aktiviteden başka bir duruma geçmekte güçlük çekme
Bir şeylere çarpma
Çocuğun kolayca ürkmesi
Çocuğun sürekli hareket halinde olması
Davranış problemleri
Dil – konuşma problemleri
Dokunsal, işitsel, görsel ve tat uyaranlarına karşı fazla hassas olması
Gevşek vücut ve/veya zayıf denge
Giyinmekte zorlanma ya da kendini rahat hissedememe
Kendine güvensizlik
Kendini kontrol edememe
Konsantre olamama/dikkat-algı problemi
Konuşmakta ya da oyun oynamakta zorlanmak
Koordine olamama
Soyut düşünme kabiliyetinin olmaması/düşük olması
Tuvalet eğitimi almakta güçlük çekme
Vücut parçalarının uzaydaki konumlarını söyleyememe
Yeme problemleri
Duyu Bütünleme Bozuklukları genellikle çocuklarda görülmektedir. Ancak yetişkinleri de etkileyebilmektedir. Duyu Bütünleme Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu gibi gelişimsel koşullarda sıklıkla görülmektedir.
Duyu Bütünleme Bozukluğu ile mücadele eden çocuklar aynı zamanda depresyon, başarısızlık, sosyal izolasyon gibi ikincil etkiler yaşayabilirler.
ÖNEMLİ HATIRLATMA!
1. Belgelendirme: Katılımcılara DİLGEM onaylı 4 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.
2. Kayıt:
a. Kayıt için katılımcıların aşağıdaki hesap numarasına seminer ücretini yatırdıktan sonra seminer adıyla birlikte adı-soyadı, telefon numarası bilgilerini dilgem@dilgem.com.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
BANKA Adı: Yapı Kredi Bankası Pendik Aydınlıyolu Şubesi (517)
IBAN NO: TR29 0006 7010 0000 0046 3583 98
b. Dileyen katılımcılar http://www.prologturkey.com/tr/seminerler-ve-egitimler--k linkine tıklayarak semineri ürün satın alır gibi Kredi Kartıyla 12 taksitle satın alabilirler.
3. Kontenjan: 60 kişi ile sınırlıdır.
4. Ücret:
a. Mezun: 60 TL
b. Öğrenci ve Grup Katılım: 50 TL
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : Dilgem Ataşehir
Mekan Adresi : Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Başlangıç Saati : 27.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Duyu Bütünleme Bilgilendirme Semineri
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır