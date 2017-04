Duyu Bütünleme Bilgilendirme Semineri

Yer: DİLGEM Ataşehir



Adres: Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 ATAŞEHİR / İSTANBUL



İletişim:



Tel: 0 216 456 42 42 - 0 533 165 60 94



E-mail: dilgem@dilgem.com.tr



Hedef Kitle: Eğitim sektöründe çalışan ya da çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.



Öğretim Elemanı: Fizyoterapist Onur AŞKAR / USC/WPS SIPT Certified



Eğitim Bilgisi:



Lisans: Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü



Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Genel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Devam)



DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?



Duyu Bütünleme Bozukluğu, beynin duyularla gelen bilgilere yanıt vermekte zorlandığı bir durumdur.



A.Jean Ayres (1972) Duyu Bütünlemeyi, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlem olarak tanımlamıştır.



Duyu Bütünleme teorisi üç bölümden oluşur. Birinci bölüm gelişimle ilgilidir ve normal duyu bütünleme fonksiyonunu tanımlar. İkinci bölüm Duyu Bütünleme Bozuklukları'nı tanımlar ve üçüncü bölüm tedavi/müdahale programına rehberlik eder.



1. Öğrenme, hareket ve çevreden gelen duyuları içeri (Merkezi Sinir Sistemi'ne) alıp işlemleme ve bu duyuları, davranışları planlamak ve organize etmek için kullanma yeteneğine bağlıdır.



2. Duysal işlemleme kabiliyeti az/zayıf olan bireyler, öğrenme ve davranışı etkileyen uygun/tam aksiyonlar üretmekte zorluk çekerler.



3. Adaptif cevapların çıktığı, duysal olarak verimli etkileşimler/aktiviteler, duyusal işlemleme yeteneğini arttırır ve dolayısıyla öğrenme ve davranışı geliştirir.



Duyu Bütünleme Bozukluğu olan bazı insanlar, çevrelerindeki şeylere aşırı duyarlı davranırlar. Genel sesler acılı veya ezici olabilir.



Diğer Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri:



Akademik öğrenme becerisinin düşük olması, öğrenmeye açık olamama



Anneden başka herhangi birine gitmeyi reddetme



Beceri gerektiren oyun ve oyuncaklarla oynamaktan kaçınma



Bir obje ya da aktiviteden başka bir duruma geçmekte güçlük çekme



Bir şeylere çarpma



Çocuğun kolayca ürkmesi



Çocuğun sürekli hareket halinde olması



Davranış problemleri



Dil – konuşma problemleri



Dokunsal, işitsel, görsel ve tat uyaranlarına karşı fazla hassas olması



Gevşek vücut ve/veya zayıf denge



Giyinmekte zorlanma ya da kendini rahat hissedememe



Kendine güvensizlik



Kendini kontrol edememe



Konsantre olamama/dikkat-algı problemi



Konuşmakta ya da oyun oynamakta zorlanmak



Koordine olamama



Soyut düşünme kabiliyetinin olmaması/düşük olması



Tuvalet eğitimi almakta güçlük çekme



Vücut parçalarının uzaydaki konumlarını söyleyememe



Yeme problemleri



Duyu Bütünleme Bozuklukları genellikle çocuklarda görülmektedir. Ancak yetişkinleri de etkileyebilmektedir. Duyu Bütünleme Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu gibi gelişimsel koşullarda sıklıkla görülmektedir.



Duyu Bütünleme Bozukluğu ile mücadele eden çocuklar aynı zamanda depresyon, başarısızlık, sosyal izolasyon gibi ikincil etkiler yaşayabilirler.



ÖNEMLİ HATIRLATMA!



1. Belgelendirme: Katılımcılara DİLGEM onaylı 4 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.



2. Kayıt:



a. Kayıt için katılımcıların aşağıdaki hesap numarasına seminer ücretini yatırdıktan sonra seminer adıyla birlikte adı-soyadı, telefon numarası bilgilerini dilgem@dilgem.com.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.



Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.



BANKA Adı: Yapı Kredi Bankası Pendik Aydınlıyolu Şubesi (517)



IBAN NO: TR29 0006 7010 0000 0046 3583 98



b. Dileyen katılımcılar http://www.prologturkey.com/tr/seminerler-ve-egitimler--k linkine tıklayarak semineri ürün satın alır gibi Kredi Kartıyla 12 taksitle satın alabilirler.



3. Kontenjan: 60 kişi ile sınırlıdır.



4. Ücret:



a. Mezun: 60 TL



b. Öğrenci ve Grup Katılım: 50 TL



Detaylar :



Başlangıç Saati : 27.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



