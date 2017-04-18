Duyma ve Konuşma Engelli Kadının Cinayet Davası Ertelendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçtiğimiz yıl vahşi şekilde öldürülen duyma ve konuşma engelli Hacer Çetindağ'ın cinayeti ile ilgili davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşma 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında vahşi şekilde boğazı kesilerek öldürülen işitme ve konuşma engelli Hacer Çetindağ'ın cinayeti ile ilgili davanın yedinci duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Edal Kaya, tercüman Yasemin Öztürk, Hacer Çetindağ'ın kardeşi Cemalettin Deniz, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan ve sanık avukatı Ersun Künbi katıldı.



Çocukların velayeti



Duruşmada söz alan sanık Erdal Kaya," Ben bu aşamalarda üzerime atılı suçlama ve olayla ilgili olarak beyanda bulundum, o beyanlarımı tekrar ediyorum, maktulün eşi hakkındaki iddiaları, taraf aileler arasındaki çocukların velayeti ve bakımı konusundaki bir ihtilaftan kaynaklandığı düşüncesindeyim" dedi.



Şüpheli Selçuk Çetindağ hakkında mahkemeye hitaben düzenlenen iddianame ve soruşturma dosyasının dün itibari ile intikal ettiği dikkate alınarak, söz konusu dosyanın süresi içerisinde incelenmesi ile sonucuna göre iddianamenin kabulü halinde dosya ile birleştirip birleştirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesini dikkate alan mahkeme heyeti duruşmayı 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. - KOCAELİ