Kişisel Dönüşüm Danışmanı Şafak Alka ile "Duygularımı Nasıl Kontrol ederim?" 20 Ocak'ta Yaşam Atölyesi - Levent Loft'ta...



"Kararlar almamızı, davranış modellerimizi, tepkilerimizi, iş hayatımızı hatta kimi sevip kimi sevmeyeceğimizi bunun gibi pek çok şeyi duygularimizla verdiğimiz kararlar yönetiyor. Duygularımızı yonetemezsek, kendimizi yönetemeyiz. Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi ordan oraya savrulur yönümüzü bulamayız. Hep aynı kısır döngünün icinde döner durur hep aynı şeylerin farklı versiyonlarını yaşarız. Zinciri nasıl kıracağız? Kendimizi nasıl değiştireceğiz? Değişimi engelleyen nedir?



Tüm blokajlari farketmeye hedeflerini birlikte vizyonlamaya var mısın?"