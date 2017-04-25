Nefes Eğitmeni Duygu Keçecioğlu'nun pozitif bir yaşama dair kurguladığı performanslar serisi "Kendine İyi Gel"in Nefes modülü Kolektif House - Levent'de sizlerle.



Nefesin; yaratıcı, özgürleştirici ve iyileştirici gücü ile tanışmak isteyen herkes bu seminere katılmalı. Çocukluğumuzdaki gibi özgür ve yeterli nefesler alabilmemizin tek yolu diyaframımızı aktif bir şekilde kullanmayı hatırlamak ve nefes farkındalığı ile yaşamayı öğrenmekten geçer. Bu çalışma hem nefesin mucizevi gu¨cu¨nün teorisini öğrenmenizi hem de nefes uygulamaları ile bizzat deneyimlemenizi sağlayacak.



Transformational Breathe® nefes tekniğini geliştiren Dr. Judith Kravitz'in Türkiye'deki sertifikalı eğitmenlerinden Duygu Keçecioğlu tarafından sunulacak seminer içeriğinden bazı konu başlıkları:



*Nefes sisteminin fizyolojik dinamikleri ve bilimsel olarak kanıtlanmış kazanımları.



*Migren, yüksek tansiyon, panik atak, tiroid, depresyon, kronik vücut ağrıları gibi birçok rahatsızlığın hatta kanserin tedavisinde diyafram nefesinin destekleyici rolü.



*Fiziksel ve duygusal bedenlerimizdeki toksinleri nefesle detoks edebilmenin yolu.



*Transformational Breath®ile birlikte; fiziksel enerji artışı, detoks, kilo kontrolü, zihinsel arınma ve konsantrasyon gibi konularda en çok kullanılan kadim nefes tekniklerinin anlatım ve uygulamaları



*Diyafram farkındalığını geliştiren ve kendi kendimize uygulayabileceğimiz 100 nefes egzersizi



*Meditasyonlar



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kolektif House Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Duygu Keçecioğlu ile Kendine İyi Gel



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır