Duygu Keçecioğlu ile Grup Nefes Seansı, her çarşamba saat 19: 30'da Kanyon AVM yanındaki Levent Park Dedeman Otel'de!



Grup çalışmalarımız; doğru nefes almayı öğrenmek, solunum performansını arttırmak, bedendeki düşük frekansların oluşturduğu blokajları açmak ve daha dingin bir zihin durumuna geçmek isteyen herkes için ideal bir çalışmadır. Nefes Farkındalığı sunumu ile başlayan program nefes terapisi ve meditasyon ile devam eder.



19: 30 - 20: 15 Nefes Farkındalığı Semineri (seansa ilk kez katılacaklar için katılım zorunludur)



20: 30 - 21: 30 Nefes Seansı ve Meditasyon



Çalışma Hakkında:



Zihinsel netlik, fiziksel performans ve ruhsal dengede ideali yakalamak için nefesimizi kullanmak keşfedilmiş en pratik yöntemlerden biridir. Özgür bir nefes, kendimize verebileceğimiz kusursuz bir hediyedir.



Seminer konularından bazıları:



Limitli nefes alışkanlıkları ve bunların yaşamımızda yarattığı fiziksel ve duygusal limitler.



Diyafram kullanımı ve bağlantılı diyafram nefesine dönüşün kazanımları.



Doğru ve yeterli nefes almak beden, zihin ve ruh sağlığımıza nasıl katkı sağlar?



Migren, yüksek tansiyon, panik atak, tiroid, depresyon, kronik vücut ağrıları gibi birçok rahatsızlığın hatta kanserin tedavisinde Transformal Nefes®in destekleyici rolü.



Transformal Nefes® nasıl uygulanır? Seans süresince uyguladığımız teknikler.



Diyafram farkındalığını geliştiren ve kendi kendimize uygulayabileceğimiz 100 nefes egzersizi.



Detaylar:



Rahat kıyafetlerle olmanız ve çalışmadan önce sizi rahatsız etmeyecek hafif bir yemek yemeniz tavsiye edilir.



Her 3 kişilik gruba 1 Transformational Breath® Foundation sertifikalı nefes koçu eşlik etmektedir.



Dedeman Otel otopark/vale hizmetinden indirimli olarak faydalanabilirsiniz. Aracınızı bırakırken lütfen Flex'e geldiğinizi bildiriniz.



Sorularınız için: 0(549) 63337 25 / 0(549) NEFES AL harflerini tuşlayarak ve prana@studyoprana.com adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. www.studyoprana.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Park Dedeman Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 187



Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Duygu Keçecioğlu ile Grup Nefes Seansı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır