Duyarlı esnaftan felçli köpek "Tosun"a yürüteç

Köpekler tarafından ısırılan dişi köpek Tosun'a pimaj boruları ve bisiklet tekerleklerinden yürüteç

Tosun'un daha iyi bir tedavi görmesi için esnaf destek istiyor



İZMİR - İzmir'de, henüz bir aylıkken köpekler tarafından ısırıldığı için arka ayaklarını kullanamayan köpeğe, Umut Bilir isimli esnaf sahip çıktı. Duyarlı esnaf, ameliyata rağmen sürünerek yürüyebilen dişi köpek Tosun için pimaj boruları ve bisiklet tekerleklerinden yürüteç yaptı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ve Gaziemir ilçesinde esnaflık yapan Umut Bilir'in davranışı, yürekleri ısıttı. 6 ay önce Menderes ilçesinde başka köpekler tarafından kalçası ısırılan bir köpeğe rastlayan Bilir, köpeği hemen veterinere götürdü. Dişi köpek Tosun, burada tedavi gördü ve ameliyat edildi. Bilir, tedaviye rağmen sürünerek yürüyebilen Tosun'u bırakamayınca bir hafta kendi evinde baktı, korkmasın diye onunla birlikte uyudu. Tosun'un daha rahat yürüyebilmesi için çalışanı ile birlikte pimaj boruları ve bisiklet tekerlekleriyle yürüteç tasarlayan Bilir, şimdi Tosun ile sokaklarda gezmenin mutluluğunu yaşıyor. Çoğu zaman Bilir'in Gaziemir'deki iş yerinde bulunan Tosun, mahallenin de maskotu oldu. Tosun ile ilgilenen diğer esnaflar ve Umut Bilir, Tosun'un daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için veterinerler ve derneklerden de destek istedi.

İnternetten bakıp tasarladılar

Duyarlı esnaf Umut Bilir, Tosun'un hikayesini şu sözlerle anlattı: "Tosunu bulduğumuzda bir aylıktı. Köpekler belinden ısırmıştı ve çok kötü durumdaydı. Belinde büyük bir ödem vardı. Hemen veterinere götürdük. Üç ay boyunca tedavi gördü, ameliyatını yaptırdık. Veteriner büyüdükçe kendini toparlayacağını söyledi. Sürünerek yürüyordu. Biz de daha rahat yürüsün diye yürüteç yaptık. Yürütecin yapılışına internetten baktık. Pimaj boruları aldık, bisiklet tekerleri aldık. Ölçülerine göre yürüteci yaptık."

İstek üzerine başka köpeğe de yürüteç yaptı

Tosun büyüyünce bir yürüteç daha yaptığını, yakın zamanda bir yürüteç daha yapması gerekeceğini söyleyen Bilir, mahallede bulunan başka bir felçli köpeğe de sahibinin ricası üzerine yürüteç yaptığını belirtti. Tosun'un mahallenin maskotu olduğunu kaydeden Bilir, insanların Tosun'u çok sevdiğini, ona sık sık mama getirdiklerini sözlerine ekledi.

"Yürüteç değil yürümesini istiyoruz"

Tosun'un iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bilir, "Ameliyat ettirmekle iş bitmiyor. Sürekli egzersiz yaptırmak gerekiyor. İşimizin yoğunluğundan dolayı yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Daha iyi bakabilecek biri var ise onunla irtibata geçmek isteriz. Biz yürüteç değil yürümesini istiyoruz. O da iyi bir bakım gerektiriyor" dedi.

"Yürüdüğünü görmek tarif edilmez"

Tosun ile aralarında güçlü bir bağ kurduklarını ifade eden Bilir, şunları söyledi: "İlk bir hafta ona evde baktım. Birlikte uyuduk. Biraz yalnız bıraksam ağlıyordu. Yanına gelince hemen susuyordu. Bir yoldaş arıyordu. Aramızda bir bağ oluştu. İlk yürütece koyduğumuzda çok heyecanlandı. İlk başta ne yapacağını bilemedi. Şimdi onun yürüdüğünü görmek tarif edilmez bir şey."

"Kampanya düzenlemeyi düşünüyoruz"

Tosun ile sık sık ilgilenen Bilir'in esnaf arkadaşı Nermin Özgür, "Burada Tosun'a kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda yardıma ihtiyacımız var. Tosun için kampanya düzenlemeyi düşünüyoruz. Tosun'u ayağa kaldırabilecek bir veteriner ile iletişime geçmek istiyoruz" derken, Tosun'u görmek için yollarını uzattıklarını söyleyen mahalleli Birsen Canbaz da, "Tosun ilk başlarda felçliydi. Umut Bey onu tedavi ettirdi. O cennetin kapılarını açtı. Tosun'u çok seviyoruz. Otobüsten bir durak erken iniyoruz, Tosun'u sevip yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.