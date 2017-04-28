Duyarasız Petshop Sahibi Tepki Çekti

Beşiktaş, Ihlamurdere caddesi'nde bulunan bir petshopta kafese sıkışmış Hamster'ı vatandaşlar kurtarmak için büyük çaba sarf ettiler. Polise ve itfaiyeye haber veren vatandaşlar bir sonuç alamayınca dükkan sahibinin evine kadar gittiler. Evde olduğu halde çağrılara cevap vermeyen duyarsız dükkan sahibi vatandaşların tepkisini topladı. Durumu Sözcü Whatsapp ihbar hattına bildiren vatandaşlar 'resmen cinayet bu' diyerek seslerini duyurmak istediler.