Duvarlara Yasa Dışı Yazı Yazan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da duvarlara yasa dışı yazı yazdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde 26 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi 155'i arayarak 4 kişinin duvarlara yazı yazdığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine haber merkezi, ekipleri ihbar edilen adrese gönderdi. Polis olay yerine gittiğinde Yiğitcan İ., Ahmet Sait A., Ramazan B. ve yaşı küçük Ş.C.'nin duvarlara yasa dışı yazı yazdığını tespit etti. Polis şahısları alarak polis merkezine götürdü. Daha sonra ise yaşı küçük şahıs sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne, diğer 3 şahıs ise terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel pankart, afiş, gazete ve broşür ele geçirildi. Zanlılar iki gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün "terör propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ADANA