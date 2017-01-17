Duvardan Atlayıp Bahçedeki Kadına Saldırdı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde davardan atlayıp bahçede bulunan bir kadına saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Duvardan Atlayıp Bahçedeki Kadına Saldırdı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde davardan atlayıp bahçede bulunan bir kadına saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Oğlakçı mahallesinde E.K., evinin bahçesinde bulunduğu sırada tanıdığı M.K. duvardan atlayarak kendisine saldırdı. Bunun üzerine E.K.'nin bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Jandarma ekiplerine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

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