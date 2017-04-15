Duvardan Atlarken Karnına Demir Saplandı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde duvardan karşı tarafa atlamak isterken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Canıtez'in karnına demir saplandı.



Merkez Mahallesi'ndeki parkta arkadaşları ile oynayan Mustafa Canıtez, park ve evlerinin arasında bulunan duvardan atlayıp karşı tarafa geçmek istedi. Duvardaki demir parmaklıklarda dengesini kaybeden Mustafa Canıtez'in karnına sivri demir saplandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için demir parmaklıkları spiral yardımı ile kesti. Karnına saplanan sivri demir ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canıtez ameliyat edildi.



Hayati tehlikeyi atlatan Mustafa Canıtez, "Oynarken birden dengemi kaybettim ve parmaklıklara düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. - Mersin