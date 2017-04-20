Duvara Tuvaletini Yapan Gence 10 Bin Avroluk Ceza Kesildi

İtalya'da duvara idrarını yapan bir genç polisler tarafından fark edilince ağır bir cezaya çarptırıldı.



ANSA haber ajansına göre kimlik bilgileri alınan gence, sokağa rastgele işeyerek "kamu düzenine aykırı" davrandığı, bu nedenle evine para cezası gönderileceği tebliğ edildi.



"Arkadaşlarımla birlikteyken iki bardak bira içtim, çok sıkışmıştım. Saat geçti ve tuvaletini kullanabileceğim açık bir mekan da yoktu" diyen gencin ev adresine bir süre sonra 10 bin avro (yaklaşık 39 bin 200 TL) para cezası gönderildi.



Bu kadar yüklü bir ceza beklemeyen gencin ailesi, "Bu kadar ağır bir ceza beklemiyorduk. Ceza kağıdını tekrar tekrar okuduk" diyerek tepki gösterdi.



İtalya'da 2016 yılında, bu ve buna benzer suçları işleyenler hakkında dava açılmasını öngören Kabahatler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, suçlu olduğu tespit edilen kişilere yüklü miktarda idari para cezası kesilmeye başlandı.