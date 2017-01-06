Duvar Yazılarına Kameralı Önlem

Yozgat Belediyesi, son zamanlarda artan duvar yazılarıyla mücadele etmek için güvenlik kameralarıyla izleme yapacak.



Yozgat'ta, özellikle alt geçitler ile binaların yüzeyi, okulların avlu duvarları, trafolar, çeşme başları gibi alanlara yazılan çeşitli yazılar ve argo kelimelerin de yer aldığı duvar yazıları, vatandaşın tepkisini çekiyor.



Duvar yazılarının artması ve vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, yazıları boyayarak silmeye çalışıyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin duvar yazılarını defalarca boyayıp temizlemesine rağmen tekrar tekrar yazıldığını kaydetti.



Kılınçaslan, "Yazıyı yazan, 'boyacı amca seni de yoruyoruz' sözleriyle önceki yazıların da aynı kişi tarafından yazıldığını ortaya çıkartıyor. Bundan sonra özellikle alt geçitler 24 saat kamerayla izlenecek. Emniyet ile ortak çalışma yapacağız. Bu yazıyı yazanları tespit edip gerekli cezaları vereceğiz." diye konuştu.



Belediye işçilerinden Oktay Doğan, duvar yazılarını sürekli boyayıp temizlemekten bıktıklarını, yazıyı yazanların ise bıkmadığını ifade ederek, anne ve babalardan çocuklarını uyarmasını istedi.



Vatandaşlardan Alaattin Salman da belediyenin, duvar yazılarını sürekli temizlediğini ancak birilerinin duvarları adeta karalama defterine çevirdiğini belirtti.