Duvar Kağıtları İthalatı

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında, açılan 5 bin 670 ton tarife kontenjanının dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Kota ve Tari·fe Kontenjanı İdaresi·ne İli·şki·n Tebli·ğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kilogram başına 5 dolar ve üzeri CIF birim kıymetiyle (İthalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) ithal edilen duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarına 6 Ağustos 2016-5 Ağustos 2017 dönemi için 2 bin 700 ton, 6 Ağustos 2017-5 Ağustos 2018 dönemi için 2 bin 970 ton olarak uygulanancak tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.



Buna göre, her bir dönemde verilecek tarife kontenjanının yüzde 80'i 2014 veya 2015 yıllarında tarife kontenjanı açılan eşyanın ithalatını yapmış olan başvuru sahiplerine, geri kalanı ise söz konusu yıllarda ithalatı bulunmayanlara dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı net 10 tonu geçemeyecek.