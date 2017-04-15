Duvar İş Makinesinin Üzerine Devrildi: 1 Yaralı

Duvar iş makinesinin üzerine devrildi: 1 yaralı



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kültür Sarayı'nın yıkımı esnasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü yaralandı.

Kültür Sarayı'nın yıkımı esnasında görünmez kaza yaşandı. Yıkılmaya çalışılan duvar, iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinesi operatörü Fırat Canlı başından yaralandı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılan Canlı'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralı operatör daha sonra hastaneye sevk edildi.

(GD-MŞ)