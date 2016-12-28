Duvar Arasına Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Adıyaman'da odunluk ile bahçe duvarı arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Bahçecik Mahallesi'nde, bir eve ait odunluk ile bahçe duvarı arasında bulunan boşluktan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, odunluk ve bahçe duvarı arasına sıkışan yavru köpeği duvarı kırarak kurtardı.



Ekipler, iki gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadığı tahmin edilen köpeğin karnını da doyurdu.



Yavru köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.