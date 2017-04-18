Usta ve işçinin hikayesini konu alan Duvar tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Hayatımız boyunca kaç yıkıma uğrarız? Kaç yeniden başlangıç yaparız? Acaba bildiğimiz gerçekliğin ne kadar uzağına itiliyoruz erk tarafından? Yaşadığınız en uzun ve bitmek bilmeyen zaman hangisi?



Bu oyun yalnızca 2 duvar işçisinin sıradan 2 gününe değil, Türkiye'nin yüzleşmek istemediğimiz bir yanını,19 Aralık 2000 sözüm ona "Hayata Dönüş" operasyonunu da izlemiş olacaksınız. Oyunun olağan kurgusunun ve anlatımının biraz dışına çıkarak ve tamamen gerçek görüntüler ve hikayeler temel alınarak yeni bir reji çalışmasıyla, sizlerin bu zamana kadar belki de 2-3 kez izlediğiniz "Duvar" oyununu sahnelemek istedik.



Yanlışlıkla siyasi suçlu olarak tutuklanan ve 3,5 sene boş yere hapis yatan, bu hapisliği süresinde "Hayata Dönüş" operasyonuna maruz kalış masum bir duvar işçisinin hikayesidir bu.



Ailesinden uzakta para kazanmak için duvar işçiliği yapan usta ve işçinin, yaptıkları duvarın hapishane duvarı olduğunu öğrenen işçinin hapishane günleri aklına gelir ve yapıyı yapmak istemez. Hikayemiz bundan sonra ustanın ve işçinin duvarı bitirmek ve yapmamak arasında gidip gelmesiyle sürer. İş süresince hayatı boyunca hayranlıkla ve merakla düşlerini kaplayan karıncaları hatırlayan işçi, karıncaların yaşamıyla kendi yaşamı arasında bağlar kurmaya çalışacaktır. Oysa onun istediği sadece birlikte huzurla yaşadıkları bir ortamdır."



Mustafa Türker %58 zihinsel engelli Nazım İriç %78 zihinsel engelli Osman İlhan fiziksel engelli Utku Ak %95 zihinsel engelli Fırat Lök %60 zihinsel engelli



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Duvar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır