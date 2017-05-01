Dutlukırı Sosyal Tesisi'nin temeli atılıyor

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'de gerçekleştirecekleri Dutlukırı Sosyal Tesisi'nin temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

Göreve geldikleri günden bu yana Meram'ın marka değerini artırmak için ilçeye bir çok yeni eser kazandırdıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Konya'nın en büyük piknik alanlarından biri olan Dutlukırı Kültür Parkı'ndaki revizyon çalışmalarımız sürerken Dutlukırı Sosyal Tesisi'nin de temelini atıyoruz. 2017 yılı yatırım programına aldığımız ve yaklaşık 1 milyon m2'lik park alanı içerisine yapımını gerçekleştireceğimiz Dutlukırı Sosyal Tesisi'nin içerisinde seyir terası, kır lokantası, kır kahvesi gibi alanlar yer alacak. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'de Dutlukırı Kültür Parkı'nda gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.