Dutlukır'da Belediyenin Temel Atma Töreni

Meram Belediyesi, ilçeye değer katan yeni yatırımların temelini atmaya devam ediyor.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek Dutlukırı Sosyal Tesisinin temel atma törenine tüm Konyalıları davet etti.



Yaptığı yazılı açıklamada Meram'ın marka değerini artırmak için ilçeye bir çok yeni eser kazandırdıklarını ifade eden Toru açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Konya'nın en büyük piknik alanlarından biri olan Dutlukırı Kültür Parkındaki revizyon çalışmalarımız sürerken, Dutlukırı Sosyal Tesisinin de temelini atıyoruz. 2017 yılı yatırım programına aldığımız ve yaklaşık 1 milyon metre karelik park alanı içerisine yapımını gerçekleştireceğimiz tesisin içerisinde seyir terası, kır lokantası, kır kahvesi gibi alanlar yer alacak." dedi.