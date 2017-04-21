Dutlucalı Çocuklar Vali Amcaları ile Tanıştı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca İlkokulu öğrencileri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile tanıştı. Burhaniye'ye gelen Vali Yazıcı, yol kenarında kendisini bekleyen öğrencilerle sohbet etti.



İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca İlkokulu'nda okuyan 13 öğrenci Vali Ersin Yazıcı ile tanışma fırsatı buldu. Mahalleye, Vali Ersin Yazıcı'nın geleceğini öğrenen öğrenciler, öğretmenleri Erhan Tuna ile birlikte beklemeye başladı. Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile birlikte mahalleye gelen Vali Ersin Yazıcı, kendisini bekleyen öğrencilerle sohbet etti. Dutlucalı öğrenciler. Vali Yazıcı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. - BALIKESİR