Duterte Ucm'ye Şikayet Edildi

Filipinli bir avukat, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi, ülkede işlenen toplu katliamlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.



New York Times'in haberine göre, Filipinli avukat Jude Sabio, Duterte'nin, uyuşturucu taciri olmakla yada diğer suçları işlemekle suçlanan şüphelilerin yargısız infazına karıştığı iddiasıyla ilgili deliller içeren belgeleri UCM'nin Ön Yargılama Dairesi'ne sundu.



Sabio, Duterte'nin, UCM'ye Davao şehri belediye başkanıyken bir ölüm timi tarafından bin 400 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı 77 sayfalık şikayet dilekçesi yazdı.



Duterte'nin devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu 2016'nın haziran ayından bu yana 7 bin uyuşturucu şüphelisinin öldürüldüğüne işaret eden Sabio, "Devlet Başkanının ve onun üst düzey hükümet yetkililerinin UCM tarafından yargılanmalarını, dava sonucunda da suçlu bulunarak hapis cezasına veya ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmelerini" talep etti.



Şikayetini UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderen Sabio, Duterte'nin "tekrar tekrar, değişmeden ve sürekli" toplu cinayet işlemiş olduğunu ileri sürdü.



Sabio, Bensouda'ya gönderdiği dilekçeye giriş mektubunda, "Bu konudaki olumlu tavrınız yalnızca uluslararası cezai adaletin sonuçlanmasına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda Filipinler'deki bu karanlık, canice ve kötü dönemin sona ermesinin de başlangıcı olacaktır." ifadesine yer verdi.



Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran'da devralan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.



Filipinler Devlet Başkanı Duterte, geçen yılın sonunda, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aşağı atmakla tehdit etmiş, "Eğer yolsuzluk yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." demişti.



Duterte, belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti. Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasınız?" demek istediğini savunan Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onları öldürebileyim." ifadelerini kullanmıştı.



Göreve gelmeden önce Davao'da 20 yıl belediye başkanlığı yapan Duterte, hakkında Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. Duterte, 2015'te yaptığı açıklamada da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan en az üç kişiyi öldürdüğünü belirtmişti.