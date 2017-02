Duterte Komünist İsyancılarla Ateşkesi Bitirdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirdi.



Duterte, Kuzey Cotabato kentinde yaptığı açıklamada, komünist isyancıların, hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmak ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceğini bildirmesinin ardından hükümetin de ateşkesi sona erdirdiğini açıkladı.



Ayrıca Duterte, isyancıların askerlere yönelik yeni saldırılarının ardından orduya müdahaleye hazır olma çağrısında bulundu.



Barış görüşmelerini teşvik amacıyla geçen yıl isyancıların liderlerini serbest bıraktığını hatırlatan Duterte, gerillaların 400 tutuklunun salıverilmesi gibi taleplerini artırarak güvenlik güçlerini üzdüğünü söyledi.



"Bu topraklarda onlarla barış olmayacak." diyen Duterte, "Askerlere, 'kamplarınıza dönün, tüfeklerinizi temizleyin ve çatışmaya hazır olun' talimatı verdim." ifadesini kullandı.



Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü militanlarınca dün düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 7 askerin öldürülüp, 3 askerin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Duterte, "Ateşkesi 10 Şubat'ta bitireceklerini söylüyorlar ancak daha şimdiden askerlerimiz öldü. Ateşkese devam etmek anlamsız." diye konuştu.



Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü militanlarınca dün düzenlenen iki ayrı saldırıda 4 asker ölmüş, 2 asker kaçırılmıştı.



Filipinler Komünist Partisi (CPP) ve silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA), çarşamba günü tek taraflı ateşkesi 10 Şubat'ta sona erdirceğini duyurmuştu.



Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza, isyancıların aldığı karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kararın, geçen ay Roma'da yapılan barış görüşmelerinde, her iki tarafın da bu ay sonunda, çift taraflı ateşkes ilan etmek için görüşmelere başlamak konusunda hemfikir olmasının ardından alındığına dikkat çekmişti.



Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.





Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.





CPP'nin siyasi kanadı Ulusal Demokratik Cephe (NDF) sözcüsü Fidel Agcaoili, gerillaların, hükümetin 1998'deki insan haklarına saygı duyulması hakkındaki ve gerilla danışmanlarının güvenliğiyle ilgili başka bir anlaşmayı ihlal ettiği iddialarının da aralarında olduğu birçok şikayeti olduğunu söylemişti. Agcaoili, 400 tutuklunun hala serbest bırakılmaması gibi şikayetlerin, uzatılan ateşkesi "tahammül edilemez" hale getirdiğini kaydetmişti.