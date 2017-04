Düşünce koçu Arıkan Hakkarili gençlerle buluştu

KYK'nın gelecek nasıl bir insan bekliyor seminerine büyük ilgi

Düşünce koçu Arıkan has üslubuyla Hakkarili gençlere neşeli saatler yaşattı



HAKKARİ - Düşünce koçu Münir Arıkan KYK'nın akademi buluşmaları etkinliği kapsamında Hakkarili gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin üniversite sonrası hayata daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi, iş hayatı ve gelecek planlaması konusunda yeterli ve sağlıklı bilgiler alabilmesi ve iş hayatının gerçeklerini kavrayabilmesi amacıyla "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor?" konulu Liderlik seminerleri devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu Hakkari İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde KYK Hakkari yurdunda ve Afife Öğrenci Yurdunda barınan üniversite öğrencilerine yönelik 'akademi buluşmalar' kapsamında düşünce koçu Münir Arıkan konuşmacı olarak katıldığı "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor" konulu liderlik semineri düzenlendi. Seminere KYK Hakkari İl Müdürü Gökhan Yaşar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hakkari-Van karayolunda yapılan onarım çalışmaları nedeniyle seminere geç geldiği için öğrencilerden özür dileyen düşünce koçu Münir Arıkan, daha sonra kendisine has üslubuyla öğrencilere "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor" hakkında detaylı bilgiler verdi. Muhteşem güldür güldür performansı Hakkarili öğrencilerin günlünde taht kuran Arıkan, stand-up sanatçılarına ise adeta taş çıkarttı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca konuşan düşünce koçu Münir Arıkan, kendine has üslubuyla gelecek nasıl bir insan bekliyor, geleceğin ihtiyacı akıl, bilgili ve şuurlu insan, hayat hedefi ve kariyer planlaması, takımdaşlık felsefesi, kadim medeniyet tasavvurumuz, örnek bir insan olmak ve sosyal sorumluluk gibi konulardaki deneyimlerini Hakkarili gençlerle paylaştı.

Verilen seminere büyük ilgi gösteren öğrenciler ise, ilk defa böyle güzel ve neşe dolu bir seminere tanıklık ettiklerini belirterek bu seminerde emeği geçen KYK Hakkari İl Müdürü Gökhan Yaşar, öğretmen ve kendilerine hoşça vakit geçiren düşünce koçu Münir Arıkan'a teşekkür etiller.